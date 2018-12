Gefloppte Software-Projekte „Vielen fehlt das Verständnis für die SAP-Software“

In Konzernen sind teils Hunderte Millionen für gescheiterte SAP-Projekte draufgegangen. Was macht das Ganze so teuer?

Für die vielen Anpassungen werden Berater, Entwickler und Schulungen benötigt. Aus meiner Erfahrung reicht in nahezu der Hälfte aller Fälle das veranschlagte Budget nicht.