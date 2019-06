Gefragteste Berufsgruppe Wer IT-Experten einstellen will, muss radikal umdenken

Hinzu kommt: Die ITler, die in den nächsten Jahren von den Unis auf den Arbeitsmarkt strömen, gehören zur sogenannten „Generation Z“, also den zwischen 1995 und 2010 Geborenen. Der Jugendforscher Simon Schnetzer hat für seine Studie „Junge Deutsche 2019“ untersucht, was sie umtreibt. Das Ergebnis: Die „Z-ler“ wünschen sich vor allem Freiheit.



Während in den vergangenen neun Jahren das Thema Arbeitsplatzsicherheit noch das wichtigste war, gaben die Befragten diesmal an, dass sie von ihrem Arbeitgeber in erster Linie eine gute Arbeitsatmosphäre und Work-Life-Balance erwarten. Ihre wichtigste Motivation für Leistung: Spaß.