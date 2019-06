Gefragteste Berufsgruppe Wer IT-Experten einstellen will, muss radikal umdenken

Dass die Idee hinter Expertlead Potential hat, zeigt auch ein Blick in die BA-Studie. Demnach hat die Zahl der gemeldeten freien Stellen im vergangenen Jahr mit 54.000 einen Höchststand erreicht. 2009 war die Zahl nur etwa halb so groß. Seitdem ist sie mit einer leichten Delle in den Jahren 2013 und 2014 kontinuierlich gestiegen – in den vergangenen drei Jahren sogar stark.



Dabei ist IT-Job nicht gleich IT-Job. Besonders gefragt sind derzeit Software-Entwickler. Drei von zehn Unternehmen aller Branchen mit mindestens einer offenen IT-Stelle suchen Programmierer, wie die Bitkom-Studie gezeigt hat. Dahinter folgen Projektmanager und Anwendungsbetreuer. Aber auch der Bedarf an vergleichsweise neuen Jobs wie Data Scientist (sieben Prozent) und Virtual Reality Designer (sechs Prozent) steigt. Das beobachtet auch Expertlead-Gründer Hosemann: „Viele Themen stecken gerade erst in den Kinderschuhen, da wird die Nachfrage noch deutlich steigen.“ Er nennt als weitere Beispiele Jobs wie Machine Learning Engineers oder Cyber Security Experten.