Generalschlüssel für das Internet: Deutsche Firmen wollen mit dem Facebook-Button konkurrieren

Um die Schlagkraft zu erhöhen, war in der Branche oft über eine Fusion der beiden deutschen Daten-Allianzen spekuliert worden. „Wir reden miteinander. So werden wir etwa in den beiden Verbünden schauen, welche Dienste man mit der anderen Allianz verknüpfen kann“, hatte Verimi-Chefin Donata Hopfen im Januar in einem Handelsblatt-Interview gesagt.