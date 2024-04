Generative KI 10 Milliarden Dollar für ein einziges Modell

Und so summieren sich die Aufwendungen. Allein die Entwicklung des neuesten Chatbots von Open AI, GPT-4, soll laut dessen CEO Sam Altman deutlich über 100 Millionen Dollar verschlungen haben. „Wir könnten schon 2025 Modelle sehen, die mehr als zehn Milliarden Dollar kosten“, sagt Dario Amodei, Chef des KI-Startups Anthropic, voraus. Lennart Heim vom Centre for the Governance of AI im britischen Oxford warnt gar, dass bei weiter linearen Kostensteigerungen die Entwicklung eines neuen Modells Mitte des nächsten Jahrzehnts theoretisch 27 Billionen Dollar übersteigen könnten, was dem derzeitigen Brutto-Inlandsprodukt der USA entsprechen würde.