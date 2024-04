Generative KI „Wir befinden uns auf dem Höhepunkt des Hypes. Aber es folgt kein Crash“

Wir haben uns von 340 Millionen Dollar im letzten Jahr auf eine Milliarde in den ersten sechs Monaten dieses Jahres bewegt. Es stimmt, noch ist der Anteil von generativer KI an unserem Umsatz gering. Aber die Technologie ist nicht nur relevant für unseren Umsatz, sondern auch dafür, wie wir selbst in Zukunft arbeiten. Deshalb investieren wir auch in KI für unseren internen Gebrauch, etwa in Amethyst, unsere eigene GenAI-Applikation, die Mitarbeitern ihre Fragen zu Accenture als Arbeitsplatz beantwortet.