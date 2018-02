Genforschung: Programmierte Zellen als Krebskiller

Im Laufe der 90er Jahre entwickelte Knight Verfahren, die nun zur Grundlage einer ganzen Biotech-Industrie werden: Standardisierte DNA-Codes, die in Zellen bestimmte Funktionen und logische Operationen auslösen und sich mit einander verschalten lassen - wie in einem Computerprogramm oder einem Elektronik-Baukasten: Wenn Botenstoff A die Menge B überschreitet, aktiviere Gen C. Biobricks nannte er diese Code-Bauteile, Legosteine des Lebens. Mehr als 10.000 dieser genetischen Schaltkreise sind inzwischen in einer Internet-Datenbank gespeichert, entwickelt von Forschern in aller Welt. Sie entdecken, was in einer Zelle und außerhalb passiert, prozessieren diese Daten und verändern die Vorgänge in der Zelle. Die nötige DNA lässt sich im Labor zusammenbauen und dann in die gewünschten Zellen schleusen.