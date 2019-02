Genügt das im Wettkampf mit Apple und Huawei? Samsung präsentiert das faltbare 2000-Dollar-Handy

Nahezu alles über die Galaxy S10 Reihe war schon vor der Premiere am Mittwochabend deutscher Zeit durchgesickert. Wobei eine Samsung-Sprecherin dementierte, dass man die zahlreichen Details und Produktfotos selber lanciert hätte. Tatsache ist, dass Samsung damit mehrere Wochen in den Schlagzeilen war und die Kunde neuer Galaxy Smartphones bis in den letzten Winkel der Welt vorgedrungen ist.