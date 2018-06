Geplanter Streamingdienst: Apple verkündet Deal mit Oprah Winfrey

Los AngelesApple holt für seinen geplanten Streamingdienst den Talkshowstar Oprah Winfrey an Bord. Die Entertainerin werde im Rahmen einer mehrjährigen Zusammenarbeit an der Konzeption neuer Programme mitwirken, teilte der Tech-Konzern am Freitag mit. Die Sendungen sollen demnach weltweit verfügbar sein. Apple hat seinen Streamingdienst noch nicht offiziell gestartet. Zu den größten Rivalen auf diesem Markt zählen Amazon und Netflix.