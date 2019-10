Geschäft mit Cloud-Software Neue SAP-Chefs mit Gewinnsprung aus dem Startblock

Morgan sagte, der „besondere Fokus“ liege nun auf dem vierten Quartal. SAP, das zuletzt weltweit knapp 100.000 Menschen beschäftigte, macht erfahrungsgemäß einen Großteil seiner Jahresumsätze zwischen Oktober und Dezember. Das vierte Quartal sei „das wichtigste in unserer Branche“, betonte Morgan, die die erste Frau an der Spitze eines Dax-Konzerns ist. „Es ist eine ziemliche Ehre, insbesondere hier in Deutschland, die erste Frau an der Spitze eines Dax-Konzerns zu sein. Das kann auch eine Inspiration für andere Frauen und auch Männer sein“, sagte Morgan. Sie und Klein seien „unglaublich warm willkommen geheißen worden“.



Auf einem Kapitalmarkttag am 12. November in New York will das neue Führungsduo nach Worten von Klein genauer darüber informieren, wie es das Unternehmen künftig führen will. Auf der Veranstaltung werde SAP darüber hinaus mehr über mögliche Aktienrückkäufe sagen, hieß es. Durch Aktienrückkäufe würde sich die Zahl der Aktien am Markt verringern, was wiederum den Wert der verbleibenden Papiere erhöht. Finanzchef Luka Mucic sagte: „SAP ist in einer Position der Stärke.“ Details zu den Plänen könne er noch nicht verraten, aber: „Auf dem Kapitalmarkttag können Anleger ein volles Update dazu erwarten.“