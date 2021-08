Glänzende Aussichten Salesforce-Boom mit Slack erhöht den Druck auf SAP

Derweil profitiert Salesforce weiter von der Coronakrise und dem Trend zum Homeoffice. Dadurch setzen Unternehmenskunden verstärkt auf Anwendungen aus der Cloud, damit Mitarbeiter vom heimischen Büro aus arbeiten können – genau das bietet Salesforce seit Jahren an. Gemeinsam mit Slack kommt Benioff jetzt noch besser voran – und erhöht so den Druck auf SAP.



