Diese Beispielrechnung löst bei der Telekom Unverständnis aus. „Der Preis muss zu den jeweiligen Investitionen passen“, sagt Telekom-Vertreter Kopf. Der Vergleich mit einem EU-Staat wie Spanien hinke gewaltig, schließlich seien die Gegebenheiten dort ganz anders. An einem Haushalt in Deutschland „Fiber to the Home“ (FTTH) zu verlegen koste zwischen 1000 und 1500 Euro, in Spanien hingegen nur 200 bis 400 Euro.