Glasfaser-Verlegung Streit um die Erdrakete

Die Deutsche Telekom hat ein besonderes Interesse an modernen Verlegemethoden: Beim Glasfaserausbau kommt es auf jeden Anschluss an. Was schneller geht und mit weniger Dreck und Ungemach für Hausbesitzer einhergeht, wird eher akzeptiert. Die Telekom kann bei der Verlegung von Glasfaserkabeln bis an Deutschlands letzten Bauernhof deutlich Geld einsparen. Von allen sogenannten „alternativen Verlegeverfahren“ gilt die Erdrakete als die Erprobteste. Kein Wunder, dass Claudia Nemat sich dieses unumstrittene Beispiel ausgesucht hat – ihr werden schließlich Ambitionen auf den Chefposten von Tim Höttges nachgesagt.