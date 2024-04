Glasfaserausbau: Diese Watsche für die Telekom sollte nur der Anfang sein

Um bis zu 90 Prozent billiger als die Telekom verlangt – so niedrig will die Bundesnetzagentur (BNetzA) die Preise für den Zugang zum Leerrohr festlegen. Damit wagt sich Bundesnetzagentur-Chef Klaus Müller erstmals mit einer starken Position in die Gemengelage beim Glasfaserausbau, seit seine Behörde die Regulierungsverfügung gegen die Telekom ausgesprochen hatte. Noch vor drei Wochen hatte er tiefenentspannt beim Branchentreffen in Berlin geäußert, er sehe sich eher als Moderator denn als Regulierer: „Ziel ist, dass alle am gleichen Strang in die gleiche Richtung ziehen.“