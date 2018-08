Glasfasernetz Telekom-Chef fordert 1&1 zu gemeinsamen Netzausbau auf

Die Deutsche Telekom fordert den Konkurrenten 1&1 zu gemeinsamen Investitionen ins Glasfasernetz für schnelles Internet auf. „Ich biete 1&1 verbindlich an, dass wir ab sofort gemeinsam Glasfaserkabel verlegen und bundesweit mehr als fünf Millionen Haushalte an das schnelle Breitbandnetz anschließen“, sagte Telekom-Chef Timotheus Höttges den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. „1&1 soll beweisen, dass sie bereit sind, in Infrastruktur zu investieren.“ Die vor allem durch den Tiefbau entstehenden Kosten sollten sich die beiden Unternehmen teilen. Eine Summe nannte Höttges der Zeitungsgruppe zufolge nicht.