Globalfoundries „Wir werden noch Jahre von der Nachfrage profitieren“

Aus welchem Bereich kommen die Kunden von Globalfoundries in Dresden?

Die meisten unserer Kunden in Dresden kommen aus dem Bereich Consumer-Electronic, also allem, was mit Handy und Tablets zu tun hat. In manchen Handys stammen bis zu 40 Prozent der Chips von Globalfoundries in Dresden. Im Bereich Automotive stehen wir noch am Anfang. Dieser Bereich ist am Standort Dresden noch klein, aber stark wachsend. So ist etwa Bosch seit vielen Jahren einer unserer Partner. Zusammen mit Bosch entwickeln wir etwa auch Prototypen. Auch andere große Automobilzulieferer kommen im Moment verstärkt auf uns zu. Viele dieser Zulieferer lassen momentan nur in Taiwan fertigen und wollen ihre Fertigung nun diversifizieren, um die Lieferketten besser abzusichern.