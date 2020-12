GMail, Playstore, Youtube down Google-Services gestört und nicht erreichbar

Die Twittertrends zeigten es am Mittag eindeutig: Platz eins: #YouTubeDOWN, Platz zwei: #googledown. Wer versuchte auf die Videoplattform zuzugreifen, die Bürosoftware Google Docs zu nutzen oder seine E-Mails beim Google-Dienst GMail abzurufen, bekam nur eine Fehlermeldung. Während die Suchmaschine noch zugänglich war, meldeten deutsche Nutzer ab etwa 12.30 Uhr, dass sämtliche Services wie auch der Playstore, Googles App-Plattform, nicht erreichbar waren. Auch für die Google-Tools Drive und Meet, Google Maps, and Googles Smarthome-Produkte wie Nest wurden Ausfälle gemeldet. Die amerikanische Nachrichtenagentur Bloomberg meldete Ausfälle für Europa, New York und Großbritannien.



In Googles Workspace-Status-Dashboard war das Ausmaß des Ausfalls zu erkennen: Der aktuelle Status für sämtliche Dienste zeigte für den 14. Dezember „Dienstausfall“. Konkret für: Gmail, Google Kalender, Google Drive, Google Docs, Google Tabellen, Google Präsentationen, Google Sites, Google Groups, Klassisches Hangouts, Google Chat, Google Meet, Google Vault, Currents, Google Formulare, Google Cloud Search, Google Notizen, Google Tasks und Google Voice. Darüber hinaus zeigte das Dashboard auch für Google Analytics, App Maker, Google Maps, Blogger, Google Sync Mobile und Classrom einen Totalausfall.