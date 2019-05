Google-Aus Huawei ist stärker, als Trump lieb sein kann

Die Firma habe aber in Vorbereitung auf mögliche US-Sanktionen bereits Halbleiter für mindestens drei Monate eingelagert, berichtete die Bloomberg am Montag unter Berufung auf Insider.



Vorerst wird Huawei also nicht die Luft ausgehen, was Raum für Verhandlungen mit Washington eröffnet. Dort dürften sich auch Google und US-Chiphersteller wie Qualcomm zu Wort melden. Auch sie haben kein Interesse daran, mit Huawei einen ihrer wichtigsten Kunden zu verlieren.