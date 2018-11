Google Bald zu brav?

Wenn Gott mitspielt, ist bald Wochenende – und Larry Page und Sergey Brin haben alle Fragen beantwortet. Meist im Wochenrhythmus, oft freitags, bitten die Gründer von Google zum Townhall-Meeting in die Cafeteria der Zentrale in Mountain View, referieren mal entspannt in Jogginghose und T-Shirt über Geschäftszahlen und beantworten Fragen der Belegschaft.