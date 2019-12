Google Das Ende einer Ära

Brin ist zugute zu halten, dass er zumindest versucht hat, gegenzusteuern. Der in Moskau geborene Sohn russischer Wissenschaftler hat eine persönliche Aversion gegen Diktaturen und die Unterdrückung der Meinungsfreiheit. Er setzte durch, dass Google sich mit seiner Suchmaschine aus China zurückzog und damit einen der wichtigsten Wachstumsmärkte der Welt aufgab. Als Trump gleich nach Amtsantritt verhinderte, dass Besucher aus muslimischen Staaten wie dem Iran nicht mehr in die USA reisen konnten, zeigte Brin höchstpersönlich am Flughafen von San Francisco als Demonstrant Flagge. Bei den Aktionären und im Hauptquartier in Mountain View war Brins Wirken umstritten. Und in der Realität eines sich global verstehenden Konzerns, der ständig auf der Suche nach Wachstum ist, nicht abzubilden.