Für Pichai ist das jedoch kein Widerspruch. Mehr noch: Er sieht es als Schlüssel zur Problemlösung. Man müsse die Kontrolle nur in die Hände des Nutzers legen, wirbt er. Oder vielmehr in sein Smartphone. Google will die Künstliche Intelligenz, die bislang in den Datenzentren des Konzerns residiert, auf die Smartphones seiner Nutzer verschieben. Was der digitale Helfer für seine Nutzer erledigt, so Pichais Botschaft, bekommt Google gar nicht mit. Die Daten bleiben auf dem Smartphone, der maschinelle Helfer holt sich nur dann Unterstützung aus der Cloud, wenn es Schwierigkeiten beim Lösen einer Aufgabe oder eine ganz neue Problemstellung gibt.