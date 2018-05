Doch die eigentliche Schlacht, so zeigt sich auf der Google i/o beginnt erst. Denn bislang war Android Auto hauptsächlich eine Benutzeroberfläche für an ihre Smartphones gewöhnte Fahrzeugbesitzer. Nun soll es als Bedienzentrale für das Fahrzeug-Unterhaltungssystem aufgebohrt werden, mit der Sprachsteuerung durch Googles Assistant und einer noch tieferen Integration von Googles Navigations-und Stau-Umfahrungssystemen.

Während BMW, Volkswagen und Daimler mit ihrem Kartendienst Here versuchen, zumindest etwas Unabhängigkeit zu bewahren, haben Fahrzeughersteller wie Volvo diese Berührungsängste nicht. Ja, erhoffen sogar durch Googles milliardenschwere Investitionen in seine Dienste einen Wettbewerbsvorteil. Auf der Google i/o zeigt der chinesische Fahrzeughersteller wie der Google Assistent in sein Unterhaltungssystem Sensus stärker integriert wird, um so via Sprachbefehl Klimaanlage oder Musik zu steuern. Ganz nach dem Versprechen von Pichai, dem Nutzer Zeit zu ersparen.