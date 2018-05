Google Assistant

Bereits Anfang des Jahres wurde auf der Technik-Messe CES deutlich, dass Google zu massiven Anstrengungen bereit ist, um das Feld bei smarten Assistenten nicht Amazons Alexa und Apples Siri zu überlassen – nicht nur mit der im Bild gezeigten Werbung auf einer Monorail. Der Google Assistant stütz sich dabei auf das Wissen des Internet-Konzerns über die Welt und die Spracherkennung mit Hilfe des fortgeschrittenen maschinellen Lernens. Google bringt den Assistenten in immer mehr Android-Geräte verschiedener Anbieter – und zum Beispiel auch in Autos. Am Montag kündigte der schwedische Autobauer Volvo an, Google-Angebote wie den Assistant, Play Store und Maps in die nächste Generation seines Infotainmentsystems einzubetten.

Bild: dpa