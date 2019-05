Wenn das tatsächlich alles so reibungslos funktioniert, wird das Smartphone nun wirklich zur Kommandozentrale für den Alltag – stets auf dem Laufenden dank aktueller Informationen aus dem Internet. Im vergangenen Jahr präsentierte Google, wie sein Chatbot „Google Duplex“ mit täuschend echter menschlicher Stimme telefonisch Tische im Restaurant reserviert oder einen Termin beim Frisör vereinbart. Mit „Duplex on the Web“ soll der Assistent nun ganz stumm auch Reisen organisieren können, beispielsweise einen Mietwagen buchen, bei dem der Termin automatisch aus dem Kalender gezogen wird. Der eigentliche Clou, so triumphiert Pichai, besteht jedoch darin, dass die Anbieter dafür ihre Reservierungssysteme nicht anpassen müssen. Der Assistent hangelt sich selbst durchs Menü. Sein Nutzer muss im besten Fall am Ende nur noch die vorgeschlagene Reservierung bestätigen.