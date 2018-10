Google Im Chrome-Browser soll bald hochauflösendes Gaming möglich sein

Mountain ViewGoogle will die Grenzen der heutigen Streaming-Technologie ausreizen und ein technisch anspruchsvolles Videogame in hoher Qualität aus dem Netz spielen lassen. Dafür sei in Zusammenarbeit mit dem Anbieter Ubisoft das neue Spiel „Assassin's Creed Odyssey“ ausgesucht worden, teilte Google am späten Montag mit. Im Rahmen des Tests von „Project Stream“ sollen ausgewählte Nutzer in den USA es vom 5. Oktober an kostenlos im Chrome-Webbrowser spielen können.