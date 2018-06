Google Pay: Google blamiert die deutschen Banken

Nun gibt es einige tapfere Feldversuche für das Zahlen per Smartphone auch bei deutschen Banken, etwa aus dem genossenschaftlichen Sektor. Doch diese Testballons stehen meist nur der lokalen Kundschaft zur Verfügung und stellen deshalb keinen breiten Durchbruch dar. Auch scheint der Großteil der deutschen Bankkunden damit zufrieden, die allseits beliebte Girokarte zu zücken, mit der in Supermärkten und Kaufhäusern aber auch in Restaurant oder beim Friseur reibungslos bezahlt werden kann.

Deshalb ist es umso enttäuschender, dass die Banken sich nun beim Smartphone abhängen lassen, statt ihr bei Kunden und Händlern erprobtes und beliebtes Bezahlsystem auf die digital-mobile Welt zu übertragen. Die Zersplitterung des deutschen Bankensektors in kommunale Sparkassen, Landesbanken, Volks- und Raiffeisenbanken sowie private Großbanken ist ein Plus für die Finanzstabilität und für den Wettbewerb. Beim Aufbau eines auch für das Smartphone-Zeitalter geeigneten Bezahldienstes scheint diese Struktur aber hinderlich zu sein. Die Zersplitterung dürfte es dem Weltkonzern Google ermöglichen, den national kleinteilig organisierten Bankensektor hinter sich zu versammeln.