Google Pay Google blamiert die deutschen Banken

Das Bezahlen per Smartphone steckt in Deutschland noch immer in der Nische. Der Online-Gigant Google bringt nun seinen Smartphone-Bezahldienst Google Pay nach Deutschland und kommt damit dem Rivalen Apple zuvor. Deutschland ist das 19. Land mit Google Pay.

In Deutschland ist das Bargeld nach wie vor viel populärer als in anderen Ländern, befindet sich aber allmählich auf dem Rückzug. Im vergangenen Jahr ging der Anteil der Barzahlungen am Umsatz nach Zahlen der Unternehmensberatung Oliver Wyman von über 53 Prozent auf unter 48 Prozent zurück.