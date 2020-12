Google-Suchtrends 2020 Der meistgegoogelte Dax-Chef sitzt im Gefängnis

Interessant ist zudem die Liste der zehn meistgesuchten Dax-30-Vorstandschefs. Schon allein deshalb, weil es in diesem Jahr im Dax ein paar Veränderungen gegeben hat. So rutschte im Juni die Deutsche Lufthansa aus der ersten deutsche Börsenliga in den M-Dax. Nach fast 32 Jahren Dax-Zugehörigkeit musste die Lufthansa Platz machen für den Berliner Immobilienkonzern Deutsche Wohnen. Denn der Kurs der Lufthansa-Aktie war im Zuge der Coronapandemie und der damit einhergehenden Reinebeschränkungen eingebrochen. Obwohl also Lufthansa-Chef Carsten Spohr bloß knapp die Hälfte des Jahres ein Dax-CEO war, taucht er unter den ersten zehn der meistgesuchten Vorstandschefs auf (Platz sieben); im Gegensatz zu Deutsche-Wohnen-Chef Michael Zahn, der nicht einmal einen Wikipedia-Eintrag besitzt. Offenbar haben die staatlichen Rettungspakete in Milliardenhöhe für die Lufthansa das Interesse der Deutschen an Spohr getrieben.