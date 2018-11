Google Bald zu brav?

Die innere Zerrissenheit bedroht nun auch das Wachstum des Konzerns. Auf Druck empörter Mitarbeiter gab Pichai im Frühjahr zu, dass Google beim Projekt Maven mit dem US-Militär kooperiere. Mithilfe künstlicher Intelligenz sollen Kampfdrohnen ihre Ziele besser identifizieren. Zwar beteuerte Pichai, dass man nicht aktiv beteiligt sei, nur den Zugriff auf Google-Infrastruktur erlaube. Doch ein Teil der Belegschaft forderte einen Rückzug: „Google sollte nicht im Kriegsgeschäft sein“, hieß es in einem Brief ans Management. Etliche Ingenieure drohten mit Kündigung, rund 4000 unterschrieben den Aufruf. Im Juni zog Pichai bei Maven die Reißleine.



Zum Ärger von Eric Schmidt. Der ehemalige Google-Chef und Mentor der Gründer berät seit Jahren das Pentagon dazu, wie sich das US-Militär in eine moderne Hightecharmee weiterentwickeln lässt. „Die wichtigsten Technologien, auf die moderne Waffensysteme angewiesen sind, werden heutzutage nicht mehr von Regierungen, sondern der Privatwirtschaft entwickelt“, sagt Schmidt. „Wir brauchen dort viel stärkere Kooperation, vor allem bei Software und künstlicher Intelligenz.“ Maven, so lobte ausgerechnet Schmidt vor dem US-Senat, sei ein bahnbrechendes Vorbild dafür.