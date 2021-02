Google-Urteil Deftige Watsch’n für Jens Spahn

Von den USA über Australien bis zur Europäischen Union laufen aktuell Gesetzgebungsverfahren und verschärfte Prüfungen, die darauf abzielen, die Macht von Google einzuhegen und zu brechen. Und in just dieser Situation fällt der Spahn-Mannschaft nichts Klügeres ein, als sich mit just diesem Konzern zu verbünden? Als entfiele der Grund für die weltweite Kritik, wenn man die Google-Connection denn nur für einen guten Zweck nutzen würden , nach dem Motto: wenn er uns hilft, übersehen wir die kritischen Punkte einfach mal? So verständlich es ist, die Coronapandemie bekämpfen zu wollen, so sehr bleibt die Spahn-Aktion vor allem eins: komplett instinktlos.



