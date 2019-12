Google Das Ende einer Ära

Klar ist: Bei Google geht mit dem Rückzug seiner Gründer eine Epoche zu Ende, nicht aber zukunftsweisende Schlachten. Nicht nur über die Zusammenarbeit mit dem Militär, sondern vor allem über Regeln, was Tech-Konzerne in einem sich verschärfenden globalen Wettbewerb dürfen – und was nicht. Nicht nur über das Sammeln und Auswerten von Daten, sondern allgemein ihre Rolle und Verantwortung in der Gesellschaft.