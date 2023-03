Googles ChatGPT Konkurrenz „Bard, ist der Job des Google CEO gefährdet?“

Runde 1 ging schon mal für Google verloren, weil bei der ersten öffentlichen Präsentation von Bard Anfang Februar in Paris gepatzt wurde. Googles Künstliche-Intelligenz-Assistent behauptete, dass das James Webb Weltraumteleskop im September 2022 als erstes Bilder eines Planeten außerhalb unseres Sonnensystems gemacht habe. Tatsächlich kommt die Ehre dem Teleskop der Europäischen Südsternwarte in der Atacama Wüste in Norden Chiles zu und gelang bereits 2004. Eine Blamage mit weitreichenden Folgen. Die Google Aktie verlor nach dem Patzer fast acht Prozent an Wert.