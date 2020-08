Googles Chef-Evangelist Frederik Pferdt „Die Einstellung ist wichtig: Ich muss nicht von zu Hause arbeiten, sondern kann“

Ist Ihr Haus verschont geblieben?

Ja, wir hatten bislang Glück. Wir haben NestCams aufgesetzt. Jeden Morgen ist jetzt der erste Blick in die App. Steht alles noch, wie ist die Rauchentwicklung, ist Feuer zu sehen? Wir sind zuversichtlich.



Sie wohnen jetzt schon zehn Jahre in Kalifornien. Gewöhnt man sich an die Naturgewalten hier?

Nein, man kann sich an so etwas nicht gewöhnen. Man muss mit ihnen leben. Aber man kann seine Einstellung anpassen, sie justieren. Also nach dem Motto leben, dass Veränderung ein konstanter Faktor ist – sie geschieht und bietet auch immer neue Chancen.



Waldbrände, Erdbeben und Stromausfälle, wie attraktiv ist Kalifornien noch als Lebensmittelpunkt?

Das muss jeder für sich entscheiden. Wir haben im vergangenen Jahr die Entscheidung getroffen, in die Santa Cruz Mountains zu ziehen und waren uns der Gefahr von Waldbränden bewusst. Aber wir wollten für uns als Familie ein näheres Leben an der Natur. Dabei erfahren und ausprobieren, wie man das umweltbewusster und ressourcenschonender machen kann. Wir haben einen Brunnen gebohrt, ein wassersparendes Gewächshaus angelegt und Bäume gepflanzt. Elektromobilität und Solarstrom gehören auch dazu. Wir versuchen, unseren Lebensstil umzustellen. So wollen wir unseren Kindern etwas mitgeben. Man kann nicht einfach vor den Problemen davonlaufen und sagen, weil sie in Kalifornien existieren, kann ich jetzt hier nicht mehr leben und gehe eben woanders hin. Das löst nichts.