Googles Chef-Evangelist Frederik Pferdt „Die Einstellung ist wichtig: Ich muss nicht von zu Hause arbeiten, sondern kann“

Der Google-Campus ist wie eine kleine Stadt und wurde so konzipiert, dass Mitarbeiter sie eigentlich gar nicht verlassen müssen. Als Eric Schmidt im Sommer 2001 Google-Chef wurde, erzählte er der WirtschaftsWoche im Interview, dass die Mitarbeiter aufeinander hocken müssten, damit was passiert. Ist das jetzt nicht mehr so?

Ich glaube nicht, dass Leute physisch zusammen sein müssen, damit Innovation entsteht. Nähe, oder vielmehr Vertrauen kann man auch anders schaffen. Google ist ein international aufgestelltes Unternehmen. Nicht jeder kann vor Ort im Hauptquartier in Mountain View sein. Durch das Zusammenschalten per Videokonferenz kann man jetzt viele Menschen zusammenbringen, mit unterschiedlichen Perspektiven, was früher nicht so einfach gewesen wäre. Diese unterschiedlichen Sichtweisen bringen Innovation voran, weil man Herausforderungen aus Perspektiven betrachtet, auf die man sonst nicht gekommen wäre. Dazu ist es jedoch wichtig, dass jeder teilhaben kann und auch zu Wort kommt. Es ist eine wichtige Aufgabe für Führungskräfte, diese Inklusion sicherzustellen und das dazu nötige Vertrauen zu schaffen. Es ist aber auch wichtig, dass man Freiräume schafft und es nicht ausnutzt, indem man das Team mit ständigen Konferenzen überlastet. Irgendwann ist Abend und Wochenende, man muss auch andere Dinge machen.