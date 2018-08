Gregory Ellis: Chefwechsel bei Scout24 verunsichert Anleger

Analysten von Kepler Cheuvreux schrieben in einem Kurzkommentar, der Zeitpunkt des Rücktrittsgesuchs komme unerwartet. Der Vertrag von Ellis laufe eigentlich noch ein Jahr. Scout24 hatte am Mittwochabend mitgeteilt, dass Ellis seinen Posten aus persönlichen Gründen abgeben wolle. Die Gespräche darüber seien aber noch in einem frühen Stadium.