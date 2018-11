Großaktionär Investor Icahn gibt Widerstand gegen Börsenrückkehr von Dell auf

New YorkDell-Großaktionär Carl Icahn gibt seinen Widerstand gegen eine Rückkehr des PC-Konzerns an die Börse auf. Er werde seine Klage gegen den Deal als aussichtslos zurückziehen, teilte Icahn am Donnerstag mit. Icahn hatte unter anderem argumentiert, Dell habe Aktionären wichtige Informationen zu dem geplanten Deal vorenthalten. Icahn hält 9,3 Prozent an Dell Technologies und ist damit ein einflussreicher Anteilseigner.