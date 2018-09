Gründer verlassen Facebook Was wird aus Instagram?

Das könnte sich nun schnell ändern. Denn das Wachstum von Facebook ist längst nicht mehr so rasant wie noch vor wenigen Jahren. Die Wall Street drängt das Unternehmen daher, auf andere Art für mehr Umsatz zu sorgen. Der Blick vieler Anleger richtet sich dabei ganz klar auf Instagram. Im Juli betonte das Unternehmen gegenüber Analysten, dass die eigenen Dienste - also Facebook, Instagram, WhatsApp und Messenger - jeden Monat von 2,5 Milliarden Menschen genutzt würden. Die Zahl an sich mag wenig aufschlussreich gewesen sein. Doch die Aussage zeigte, welch großen Stellenwert die „sekundären Apps“ in der Gesamtplanung haben.