Grüne Start-up-Investments „Es ist definitiv nicht leicht, gerade Geld einzusammeln“

2010 spielten sowohl Start-ups als auch erneuerbare Energien noch eine viel geringere Rolle. Wie hat EIT InnoEnergy diese Zeit erlebt?

In Europa gab es schon relativ früh eine spannende Pipeline an Start-ups, die sich mit der Veränderung des Energiesystems beschäftigt haben. Da waren aber auch viele eher philanthropische Ansätze dabei, viele Experimente – und viele von diesen Unternehmen gibt es auch nicht mehr. Gerade Geschäftsmodelle, die sich direkt an Verbraucher wenden wollten, hatten es schwer. Eine Zeit lang gehörte es auch für Stadtwerke zum guten Ton, mindestens an einem Start-up beteiligt zu sein. Da ist Europa auch durch eine Lernkurve gelaufen, was funktioniert und was nicht.