Hacker-Attacken Wieso Unternehmen ihre IT-Sicherheit nicht in den Griff bekommen

Der rote Faden, der sich durch die Befragung zieht, ist klar erkennbar: Die Chefs zweifeln an den Fähigkeiten ihrer Sicherheitsfachkräfte, weil sie nicht verstehen, was diese ihnen sagen wollen. Für Zimmermann ist das „keine Überraschung“. Seiner Erfahrung nach „stellt sich häufig die Frage, ob und wie Sicherheitsverantwortliche in Unternehmen sich gegenüber dem Vorstand verständlich machen können. Das hört sich jetzt drastisch an, aber: Diese Menschen sprechen unterschiedliche Sprachen.“



Das Problem sei aber nicht nur der Fachjargon, so der Experte, das lasse sich relativ schnell lösen. „Viel schwieriger ist es, oftmals sehr komplizierte technische Abläufe in geeigneter Weise zu vereinfachen“, sagt er. Diese Simplifizierung widerstrebe jedem IT-Fachmann.