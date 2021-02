Hackerangriffe auf Impfstoffhersteller „Bei Cyberkriminalität sollte man Nordkorea nicht unterschätzen“

WirtschaftsWoche: Nordkoreanische Hacker sollen Impfstoffdaten von Pfizer gehackt haben. Was genau ist da passiert?

Min Chao Choy: Der koreanische Geheimdienst NIS hält in solchen Fällen oft eine Sitzung mit Mitgliedern des zuständigen politischen Sicherheitsausschusses hier in Korea ab. Ein Mitglied dieses Ausschusses ist der Abgeordnete Ha Tae-keung, der nach dieser Sitzung mit dem NIS mit Informationen aus der Sitzung an die Presse ging, was in Südkorea nicht ungewöhnlich ist. Danach soll Nordkorea versucht haben, über Hacking an Daten von Vakzin-Entwicklern wie zum Beispiel Pfizer heranzukommen. Das NIS hat dagegen im Anschluss an diese Pressemitteilung des Abgeordneten Ha eine eigene Pressemitteilung veröffentlicht, die besagt, dass sie im besagten Sicherheitsausschuss lediglich berichtet hätten, dass es Attacken auf lokale, also südkoreanische, Pharma-Firmen, die sich mit der Entwicklung von Corona Vakzinen beschäftigen, gegeben hätte. Und NIS bestand darauf, dass man nie über internationale Pharma-Firmen gesprochen hätte.