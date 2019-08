Hackerangriffe und Datenlecks: Cybersecurity? Ich habe keine Hoffnung mehr

Das eigentlich tragische an all diesen Hiobsbotschaften ist: Die Nutzer, aber auch die Verantwortlichen in Politik und Wirtschaft, nehmen das mehr oder weniger achselzuckend hin. Dabei wäre es langsam Zeit, ein stabiles und sicheres Fundament für ein digitales Deutschland zu bauen. Doch solche Projekte schoben Unternehmen und Behörden schon in Boom-Zeiten nur widerwillig an. Und in der sich jetzt abzeichnenden Rezession stehen dafür noch weniger Gelder bereit. Viel über Sicherheit reden und wenig dafür tun – diese Hinhalte-Strategie wird uns wahrscheinlich noch länger begleiten.