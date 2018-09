Halbleiter Chip-Hersteller Micron steigert Gewinn und Umsatz kräftig

New YorkDer US-Halbleiterhersteller Micron Technology hat dank einer starken Nachfrage nach PC-Speicherchips seinen Gewinn gesteigert. Der Nettogewinn sei im vierten Quartal des bis Ende August laufenden Geschäftsjahres um rund 83 Prozent zum Vorjahr auf 4,33 Milliarden Dollar geklettert, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Der Nettoumsatz schnellte um 38 Prozent auf 8,44 Milliarden Dollar in die Höhe.