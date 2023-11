Halbleiter Infineon wird Powerhouse für Stromsparchips

Dadurch soll der weltweite Markt für GaN-Chips von rund 500 Millionen Dollar in diesem Jahr auf mehr als zwei Milliarden Dollar im Jahr 2028 steigen – das entspricht bis dahin einer Wachstumsrate von fast 50 Prozent pro Jahr. Treiber sind dabei vor allem GaN-Chips in Ladegeräten, in der Stromversorgung von Servern in Rechenzentren sowie Halbleiterbauteile in Solaranlagen und On-Board-Ladegeräten von E-Autos. „Wir verfügen durch die Übernahme nun über das mit großem Abstand breiteste GaN-Portfolio“, so Divisionschef White. Dadurch könne Infineon von diesem Wachstum überproportional profitieren.