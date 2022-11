Halbleiterhersteller: Elmos hat Millionen-Subventionen aus Bundeshaushalt bekommen

Elmos, dessen Dortmunder Halbleiterwerk nun doch nicht in chinesischen Besitz übergehen soll, hat mit den beiden Forschungsvorhaben am europäischen Projekt IPCEI Mikroelektronik teilgenommen, das mit nationalen Mitteln finanziert wird. Konkret hat Elmos dabei an Lösungen für autonomes Fahren gearbeitet und an Sensorensystemen zur Überwachung des Fahrzeuginnenraums.



