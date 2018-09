Halbleiterhersteller Hohe Nachfrage nach Chips für Datenzentren treibt Gewinn von Broadcom

Die starke Nachfrage nach Chips für Datenzentren treibt Gewinn und Umsatz beim Halbleiterhersteller Broadcom in die Höhe. Die Netto-Erlöse stiegen im dritten Quartal auf 5,06 Milliarden Dollar von 4,46 Milliarden Dollar im Vorjahr, wie das Unternehmen mitteilte. Der Gewinn schnellte auf 1,2 Milliarden Dollar von 481 Millionen Dollar vor Jahresfrist nach oben. Im nachbörslichen Handel legte die an der Nasdaq notierte Broadcom-Aktie 3,7 Prozent zu. Für das laufende Quartal kalkuliert der Konzern mit einem Umsatz von 5,40 Milliarden Dollar plus oder minus 75 Millionen Dollar. Analysten gehen von 5,35 Milliarden Dollar aus.