Halbleiterkonzern Gestiegener Umsatz: Infineon profitiert von weltweitem Chip-Boom

Im zweiten Geschäftsquartal stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal um 3 Prozent auf 2,7 Milliarden Euro. Vor allem im wichtigen Automobilgeschäft legte Infineon klar zu. Hier profitierte das Unternehmen vom weltweiten Chipmangel. Seit Wochen stehen immer wieder die Produktionshallen von namhaften Autoherstellern still. Dementsprechend hoch ist die Nachfrage nach Halbleitern. Auch in der PSS-Sparte, in der unter anderem das Geschäft mit Chips für die Stromversorgung sowie für mobile Endgeräte gebündelt ist, war die Nachfrageentwicklung in geringerem Maße positiv.