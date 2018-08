„Hallo Magenta“: Deutsche Telekom verschiebt Marktstart von Sprachassistent

BerlinDie Deutsche Telekom bringt ihren ersten eigenen Sprachassistenten später als geplant in den Handel. „Um unseren Qualitätsanforderungen gerecht zu werden, nehmen wir uns etwas mehr Zeit für Tests und für das Training der Sprachplattform des intelligenten Lautsprechers der Telekom“, teilte eine Firmensprecherin der Nachrichtenagentur Reuters auf Anfrage mit. Ursprünglich war der Marktstart in Deutschland für den Sommer angekündigt. Die Telekom will in Kürze über das weitere Vorgehen informieren.