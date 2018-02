„Hallo Magenta“: Telekom bringt eigene Alexa auf den Markt

Die Telekom kündigte in Barcelon eine Reihe weiter, neuer Entwicklungen an. So baut sie unter anderem derzeit Sender in Flugzeuge, mit denen sogar Videotelefonate möglich sein sollen. Außerdem sollen Brücken und Tunnel mit Sensoren ausgestattet werden, die unter anderem die Luftfeuchtigkeit messen und so vor Schaden schützen sollen – und natürlich investiert die Telekom stark in den nächsten Mobilfunkstandard 5G.