Halo Rise: Nun kann man auch mit Amazon ins Bett gehen

Die Ambitionen sind groß. Nachdem Amazon vor vier Jahren 830 Millionen Dollar springen ließ, um den Überwachungskamera-Hersteller Ring zu übernehmen, greift Amazon-Chef Andy Jassy nun noch tiefer in die Tasche. Für 1,7 Milliarden Dollar will er den Heimrobotik-Spezialisten iRobot, bekannt durch den Staubsaugerroboter Roomba, schlucken.



Klar ist, dass Amazon schon jetzt eine Hardware- und Software-Macht ist, ursprünglich durch den Kindle entzündet. Wie sehr, demonstrierte Limp am Mittwoch bei der einstündigen Vorstellung der neuesten Hardware-Palette, aufwändig via vorproduzierten Videos, die an Apple-Präsentationen erinnerten. Wie den Amazon Lautsprecher Echo mit der Sprachassistentin Alexa – inzwischen auch als Ziggy ansprechbar –, neuen Funktionen für die Sicherheits- und Überwachungskamera Ring, die mit einer 3D Bewegungserfassung Fehlalarme verringern soll und einer neuen Version des Apple TV-Konkurrenten Fire TV Cube. Fürs Auto gibt es einen neuen Alexa-Lautsprecher. BMW will zudem mit Hilfe von Alexa einen eigenen Sprachassistenten aufbauen und offerieren.