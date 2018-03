Handelsblatt-Clubgespräch : „Werbung muss Pop sein“ – wie Kampagnen in Zukunft erfolgreich sind

München. Auch in Zeiten von Facebook, Netflix und Co glaubt Pro Sieben Sat 1 an das lineare Fernsehen als Lagerfeuer, um das sich die Zuschauer versammeln. Shows, Live-Events und regionale Produktionen seien auch in Zukunft gefragt, sagte Vorstand Sabine Eckhardt im Handelsblatt Wirtschaftsclub in München.